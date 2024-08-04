منظمة فلسطينية: 9900 أسير في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير إن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9900 حتى بداية شهر أغسطس 2024، منوهًا أن «هذا المعطى لا يشمل المعتقلين من غزة كافة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال».

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3432، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار إلى أن «عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 86 فقط في سجن الدامون، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة»، قائلًا إن «من بين الأسيرات 23 أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن».

ولفت إلى أن عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن 250 طفلا، مشيرًا إلى أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1584.