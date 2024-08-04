الرئيس القبرصي يقبل دعوة لحضور اجتماع للأمم المتحدة بشأن الوضع المقسم للجزيرة

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه قبل دعوة لحضور اجتماع بوساطة الأمم المتحدة يهدف إلى محاولة استئناف المحادثات بشأن توحيد الجزيرة المقسمة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار سيوافق على الحضور.

وذكر الرئيس القبرصي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أنه تم اقتراح عقد اجتماع في نيويورك في 13 أغسطس بهدف بدء المناقشات بشأن المشكلة القبرصية المستمرة منذ عقود، وفقا لنص مكتوب للخطاب أرسله مكتبه، وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف خريستودوليدس أنه يأمل أن يؤدي عقد هذا الاجتماع "إلى نتائج إيجابية لا يمكن التوصل إليها إلا باستئناف المحادثات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في 20 يوليو الماضي عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 50 لـ"عملية السلام" العسكرية بقبرص.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان القول: "نعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة".

وأضاف الرئيس: "مستعدون للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص ولا نتجاهل أي مساعي ترمي للحل بالجزيرة.