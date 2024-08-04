الطيران المدني الأردنية حول الهجوم الإيراني المرتقب: نقوم بتقييم المتغيرات لاتخاذ إجراءات

أعلنت هيئة الطيران المدني الأردني السبت أنها تتابع الأوضاع الإقليمية عن كثب، وتواصل تقييم المتغيرات لاتخاذ مايلزم من إجراءات، وذلك على خلفية هجوم إيران مرتقب على إسرائيل.



وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه سيتم "الحفاظ على سلامة وأمن تشغيل الرحلات الجوية"، مضيفة أن حركة الطيران في الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الاردني هيثم مستو، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.



وأضاف أنه "لا صحة أبدا لوقف الخطوط القطرية رحلاتها إلى عمان، وأن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة تماما".

وطلبت وزارة الخارجية الأردنية من رعاياها المقيمين والمتواجدين في لبنان، مساء السبت، مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الأنباء وسط ترقب لرد حزب الله وإيران على اغتيال القيادي في المقاومة الإسلامية اللبنانية فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

هذا وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من الأحد، "بسبب الأوضاع الحالية" في المنطقة.

هذا وحثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان اليوم السبت، على مغادرة البلاد على الفور، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ونشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.



كما ناشدت السفارة الأمريكية في لبنان أيضا رعاياها الراغبين بمغادرة لبنان، حجز "أي تذكرة متاحة".

وتلغي العديد من شركات الطيران أيضا رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب تحسبا لهجمات على إسرائيل من قبل إيران وحلفائها، الذين وعدوا بعدم ترك سلسلة من محاولات وعمليات اغتيال قادتهم دون رد.

وتثير عمليتا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.