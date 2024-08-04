 صحيفة إسرائيلية: بايدن أدرك أن نتنياهو يكذب عليه بشأن صفقة التبادل مع حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحيفة إسرائيلية: بايدن أدرك أن نتنياهو يكذب عليه بشأن صفقة التبادل مع حماس

وكالات
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:39 م

 

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