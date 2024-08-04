هدف الأهلي السابق يرافق ديانج

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كشفت تقارير صحفية سعودية عن اتفاق نادي الخلود – الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين – مع نظيره بيشكتاش التركي على ضم مهاجم الأخير جاكسون موليكا.

موليكا الذي ارتبط اسمه طويلاً بالانتقال للنادي الأهلي المصري، من المنتظر أن يمثل الخلود في الموسم الجديد، ليرافق اللاعب الكونغولي، نظيره المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الذي سبق أن انتقل إلى نفس النادي.

وكان الأهلي قد وافق على انتقال ديانج إلى الخلود مؤخرا بعد تقدم النادي السعودي بعرض لضم اللاعب.

ويعد موليكا خيارا هجوميا مميزا يعزز صفوف الخلود في خضم استعداداته للموسم الجديد من الدوري السعودي والذي ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري.