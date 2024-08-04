وزير الخارجية الإيطالي ينصح مواطني بلاده بعدم الذهاب إلى لبنان

نصح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مواطني بلاده اليوم الأحد، بعدم الذهاب إلى لبنان.

وكتب في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعو السياح الإيطاليين إلى عدم الذهاب إلى لبنان».

Invitiamo altresì i turisti italiani a non recarsi in #Libano — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 4, 2024

ويأتي هذا في ظل تزايد التوتر في المنطقة على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والحرب على غزة.

وفي وقت سابق، دعت فرنسا، رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان»، في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في توجيهاتها إلى المسافرين إلى لبنان: «في سياق أمني متقلب جدا، نلفت مجددا انتباه الرعايا الفرنسيين.. إلى أنه ما زال هناك رحلات تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى فرنسا، وندعوهم إلى اتخاذ تدابير الآن لمغادرة لبنان فور الإمكان».