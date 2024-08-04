إسرائيليون يشكون من تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS في تل أبيب

قالت القناة الإسرائيلية 12، الأحد، إنه تم الإبلاغ عن تشويش في نظام تحديد المواقع العالمي GPS في منطقة تل أبيب، وسط استعداد إسرائيلي لرد إيراني محتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء الماضي.

ونقلت «الشرق» للأخبار، عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أيضاً أن مجموعة من سكان وسط إسرائيل أبلغوا عن اضطرابات في تطبيقات الملاحة مثل خرائط Google وWaze وأنظمة أخرى تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات أظهرت لبعض سائقي السيارات في تل أبيب أنهم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت الصحيفة، إلى الإبلاغ عن التشويش في نظام GPS على نطاق واسع في شمالي إسرائيل أو مناطق قريبة من غزة، لكنه كان أقل شيوعاً في وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، إنه يشوش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة، والاشتباكات مع حزب الله اللبناني، والهجوم الإيراني على إسرائيل في أبريل الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على التشويش في نظام تحديد المواقع حتى الآن.