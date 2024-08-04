حصد بورتو لقب السوبر البرتغالي، مساء السبت، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام بطل الدوري سبورتنج لشبونة (4-3).

لم يبدأ بورتو المباراة بأفضل شكل ممكن، ما أدى لتقدم سبورتنج بـ3 أهداف في ملعب أفيرو البلدي، حملت توقيع كل من جونشالو إيناسيو (ق6)، وبيدرو جونشالفيس (ق9)، وجيوفاني كيندا (ق24).



وبينما كانت النتيجة تشير لذهاب اللقب إلى خزائن أبناء العاصمة، أحيا البرازيلي ويندرسون جالينو آمال بورتو بهدف تقليص الفارق (ق28).



وكشر التنانين عن أنيابهم في الشوط الثاني واستأنفوا الريمونتادا بهدف ثانٍ (ق64) عبر نيكو جونزاليس.



بعدها بدقيقتين، سجل جالينو الهدف الثاني له والثالث لفريقه لتصبح النتيجة 3-3.



وفي الوقت الإضافي، منح إيبان خايمي هدف الفوز الرابع لبورتو.



ويستعد سبورتنج لحملة الدفاع عن لقبه في الدوري يوم 9 أغسطس الجاري حين يستضيف ريو آفي، بينما يستقبل بورتو على أرضه أيضا جيل فيسنتي في اليوم التالي.