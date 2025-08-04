أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الاثنين، توقف 60% من مركباته عن العمل في مختلف أنحاء القطاع، بسبب نقص الوقود وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، وحذر من كارثة إنسانية.

وقال في بيان صحفي: "نعلن توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في جميع محافظات قطاع غزة، لعدم إمدادنا بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها".

وأشار إلى أنهم استطاعوا "توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والاغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15بالمئة من الاحتياج اليومي المهني".

وذكر أنهم بدأوا بدمج بعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين وتأجيل أخرى، محذرا من أن هذا التراجع في القدرة التشغيلية يضعهم أمام كارثة إنسانية كبيرة تهدد أرواح المواطنين.

ويأتي هذا التدهور في الخدمات الحيوية وسط استمرار الحصار الخانق على القطاع منذ 5 أشهر، ما ضاعف من معاناة السكان، وأعاق عمل فرق الإنقاذ والإغاثة في ظل تصاعد الهجمات والانهيار الكامل للبنية التحتية.