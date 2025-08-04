أجرى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الاثنين، زيارة هي الأولى من نوعها إلى مستوطنة آريئيل الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القناة السابعة العبرية بأن جونسون زار المستوطنة وادعى خلال الزيارة أن "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ملك للشعب اليهودي".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي أجرى زيارة رسمية هي "الأولى من نوعها" إلى آريئيل بهدف "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعميق المعرفة بمنطقة يهودا والسامرة"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن جونسون هو ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية وفقًا للدستور الأمريكي، وأرفع مسؤول يزور الضفة الغربية بصفته الرسمية.

وخلال الزيارة، شارك جونسون في فعالية غرس بعض الأشجار بالمستوطنة، إلى جانب 15 عضوا آخر من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق القناة.

وادعت القناة أن "الزيارة رمز للشراكة بين البلدين ودعم حق شعب إسرائيل في السيادة على أرضه"، على حد قولها.

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال جونسون: "كل ركن من أركان هذا البلد هو مهم بالنسبة لنا، وكوننا هنا في مهد إيماننا، فهذا الأمر بالغ الأهمية".

ونقلت القناة عن يائير شتافون، رئيس بلدية آريئيل قوله: "نحن في لحظة تاريخية من القيم المشتركة والصداقة العميقة والشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الولايات المتحدة ويهودا والسامرة، مهد التاريخ اليهودي".

والأحد، وصل جونسون إلى تل أبيب برفقة عدد من النواب الجمهوريون.

​​​​​​​وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه ولكن دون جدوى.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 ، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.