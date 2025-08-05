أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" للعام الثالث على التوالي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الصحة العامة والقضاء على الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الفرق الطبية المنتشرة بالمحافظة قدمت حتى الآن 1,243,190 خدمة صحية متنوعة، من خلال انتشار مكثف بالقرى والمدن ومقار اللجان الانتخابية لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن المبادرة قدمت خدمات عدة، أبرزها: الفحص المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة، الكشف عن أورام الثدي، رعاية الأم والجنين، فحص المقبلين على الزواج، دعم الصحة النفسية، فحص ضعف السمع لحديثي الولادة، علاج أمراض التغذية، مبادرة "عيون أطفالنا"، القضاء على فيروس سي، إلى جانب تنظيم الأسرة والتطعيمات والتثقيف الصحي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سوزي حامد، منسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، أن الخدمات تُقدم من خلال فرق ثابتة ومتحركة لتغطية جميع المناطق وتيسير حصول المواطنين، بمن فيهم المقيمون على أرض مصر، على الرعاية الصحية بسهولة.

ويُذكر أن المبادرة تستمر لمدة 100 يوم متواصلة بدءًا من 15 يوليو 2025، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي ساهمت في رفع مؤشرات الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.