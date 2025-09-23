الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا (Aqua Energy Expo Middle East and Africa)، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمعارض بمدينة نصر.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة المشاركة في المعارض المحلية والدولية بما يعزز من دور الوزارة في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة تهدف إلى تقديم منتجات تخدم مجالات المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لدعم الصناعات الوطنية وتقوية الإنتاج المحلي.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل العمل على زيادة نسب التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة. ويشارك في المعرض عدد من

شركات الإنتاج الحربي بمنتجات متنوعة تشمل:

شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي): محابس وصمامات متنوعة وقطع غيار معدنية، شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي): محركات وطلمبات مياه، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي): كابلات ومقاطع نحاسية وألومنيوم، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي): ألواح طاقة شمسية بقدرة 550 واتت، شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي): مكونات لمحطات المياه والطلمبات، شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي): جهاز لتوفير المياه، شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي): جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 12–14 لتر يوميًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة وقّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة "ميزوها" اليابانية لتصنيع محطات لتوليد المياه من الهواء بطاقة 500 لتر يوميًا محليًا، استكمالًا للنجاح المشترك في إنتاج أجهزة صغيرة بقدرات تتراوح بين 12 و14 لترًا يوميًا، بما يعكس التوجه نحو حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعي المياه والطاقة.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المعنيين والمهتمين بقطاعات المياه والطاقة النظيفة لزيارة جناحها بالمعرض، مؤكدة أن المشاركة تمثل فرصة للاطلاع على أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي المدنية، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات المياه والطاقة النظيفة.