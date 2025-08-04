أفاد مرسوم أميري كويتي، الاثنين، بقبول استقالة وزيرة المالية نورة الفصام، وتعيين وزير الكهرباء صبيح المخيزيم خلفا لها بالوكالة بالإضافة إلى عمله.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور مرسومين أميريين الأول بقبول استقالة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام والثاني بتعيين وزير الكهرباء صبيح المخيزيم، بديلا لها بالإضافة إلى عمله.

ولم يقدم المصدر الكويتي الرسمي أسبابا لذلك.

وعينت نورة سليمان الفصام، في أغسطس 2024 ضمن أول تعديل وزاري في حكومة أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وكانت حكومة أحمد العبد الله الأحمد الصباح التي تضم بخلافه 13 وزيرا، أدت في مايو 2024 اليمين الدستورية أمام أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعد الحكومة الحالية ثاني حكومة في عهد أمير البلاد، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل 2024، ليكون الأول في عهد الأمير الحالي الذي تولى السلطة في ديسمبر 2023، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.

ثم عين أمير البلاد أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل 2024، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها قبل أن يصدر أمير البلاد قرار حل مجلس الأمة، وتعطيل بعض بنود الدستور.

وعادة ما تعرف الكويت بأزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.