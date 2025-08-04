توافد المواطنين للتصويت في انتخابات الشيوخ بأسيوط

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انطلقت منذ صباح اليوم الاثنين، انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وفتحت لجان الانتخابات أبوابها أمام المواطنين صباح اليوم الاثنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تستمر حتى 9 مساءً ولمدة يومان.

وشهدت لجان بندر أسيوط والمراكز التابعة لمراكز أبوتيج وصدفا والبداري والنواب والفتح وساحل سليم والقوصية وديروط ومتفلوط وساحل سليم، توافد الناخبين منذ بدء فتح اللجان الساعة الـ9 صباحا؛ للإدلاء بأصواتهم على انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ومن بينهم كبار السن والسيدات، وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل وحول المقار الانتخابية.

وانتشرت اللافتات الإرشادية لتوجيه الناخبين، وجرى توفير كراسي متحركة ومظلات لحماية المواطنين الوافدين للتصويت من أشعة الشمس.

وفي محيط اللجان، تواجدت فرق التنظيم التابعة لعدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين لاستقبال الناخبين وتوجيههم، ووفرت مقاعد ومظلات وأماكن انتظار، بالإضافة إلى وسائل تهوية مناسبة وكراسٍ متحركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وظهرت الفرق الطبية وسيارات الإسعاف المتمركزة بالقرب من المقار الانتخابية، في إطار خطة التأمين الصحي التي تم تفعيلها مسبقا.

وفي نفس السياق، شهدت اللجان، انتشارا أمنيا مكثفا من قوات المباحث الجنائية والنظامية خاصة بمحيط لجان القرى التي بها خصومات ثأرية.

ومر اللواء وائل نصار مدير الأمن، على القوات وتفقد انتظام الخدمات الامنية بلجان مدينة أسيوط، مشددا على حسن المعاملة، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين القادمين للتصويت.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، تجهيز غرفة عمليات داخل مديرية الصحة، وبالتنسيق مع المحافظة ولجنة الانتخابات ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.