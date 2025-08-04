 الأردن يرسل 38 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يرسل 38 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

بترا
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:38 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:38 م

عبرت، الاثنين، قافلة جديدة تم تسييرها من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى غزة، استمرارا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأهل في القطاع، وبتوجيهات ملكية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتكون القافلة التي عبرت جسر الملك الحسين من 38 شاحنة مساعدات إنسانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتحمل القافلة مواد غذائية أساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتُعدّ جزءا من الجهود المتواصلة التي يقودها الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، لإغاثة الأهل في القطاع، والتخفيف من معاناتهم.

ويجسد هذا الجهد المشترك مع برنامج الغذاء العالمي نموذجا حيا للتكامل بين العمل الوطني الأردني والمجتمع الدولي في مواجهة الكوارث الإنسانية، ويؤكد أن الجيش العربي يبقى في مقدمة الصفوف، حاملا رسالة الخير والإنسانية.

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