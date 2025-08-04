نقيب المحامين بالشرقية: انتخابات الشيوخ دليل على استقرار مصر وأمنها

أكد عادل عفيفي، نقيب المحامين في محافظة الشرقية، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تعد استحقاقًا ديمقراطيًا يبرهن على أن مصر بلد آمن ومستقر.

وخلال مشاركته في الانتخابات بمدينة الزقازيق برفقة وفد من المحامين، أضاف عفيفي أن مصر ستظل دائمًا يدًا واحدة، بمشاركة جيشها وشرطتها وشعبها، في ظل الوحدة الوطنية التي تشهدها البلاد.

وفي سياق متصل، يتنافس على المقاعد الفردية في مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية عدد من 24 مرشحًا للحصول على 7 مقاعد فردية، بينهم 11 مستقلًا، و5 مرشحين من حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى مرشحين من حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الاتحاد، حزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.

كما تقدمت القائمة الوطنية (من أجل مصر) بطلبات الترشح على مقاعد القائمة في الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، والتي تضم محافظات الشرقية، دمياط، بور سعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث تضم 6 مرشحين عن محافظة الشرقية في هذه القائمة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4,867,259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا، بواقع 844 لجنة فرعية.



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نقيب المحامين في الشرقية: انتخابات الشيوخ تؤكد استقرار وأمن مصر