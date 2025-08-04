حديقة حيوان دنماركية تدعو للتبرع بالحيوانات الأليفة لإطعام الحيوانات المفترسة

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دعت إدارة حديقة حيوان في الدنمارك المواطنين للتبرع بحيواناتهم الأليفة لاستخدامها كغذاء للحيوانات المفترسة بالحديقة.

وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لحديقة حيوان ألبورج: "هل ترغب في التبرع بحصانك كغذاء؟".

وقالت سلطات الحديقة، إنها تقبل "بامتنان" الخيول الحية التي يتم ذبحها لاحقاً.

وقبل عدة أيام، جذبت الحديقة الانتباه عبر ترويجها للتبرع بحيوانات أليفة أصغر حجما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الحديقة على منصة إنستجرام: "الدجاج والأرانب وخنازير غينيا كجزء مهم من النظام الغذائي لحيواناتنا المفترسة".

وأوضح المنشور، أن حيوان الوشق تحديداً يحتاج إلى فرائس كاملة تشبه ما يصطاده في البرية.

وفي بيان لها قالت الحديقة: "إذا كان لديك حيوان أليف سليم للتبرع به، فنحن نرحب بذلك" .

وأضافت: "بهذه الطريقة، لا يتم إهدار أي شيء - ونضمن السلوك الطبيعي والتغذية السليمة والرعاية الجيدة لحيواناتنا المفترسة".