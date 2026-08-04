مسئول إيراني: كنا مستعدين لضرب أوكرانيا بعد استهدافها سفينتنا في بحر قزوين

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، بأن إيران كانت مستعدة لمهاجمة مواقع في أوكرانيا ردا على هجوم استهدف إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين أواخر الشهر الماضي.



وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي: "كنا مستعدين لمهاجمة 3 مواقع في أوكرانيا، ولكن بعد أن ادعوا أنه كان خطأ، أوقفنا ردنا للتحقق من مزاعمهم"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



واتهمت طهران الأسبوع الماضي كييف باستهداف سفينة تجارية إيرانية تحمل شحنة من الحديد، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة ثلاثة آخرين.



في المقابل، قالت كييف إنها شنت غارات بطائرات بدون طيار "درونز" على سفينتين روسيتين تحملان شحنات عسكرية في بحر قزوين.



وحذر مسئولون إيرانيون من الرد، إلا أن التوتر خف بعد مكالمة هاتفية بين كبار دبلوماسيي البلدين، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود.



وقال رضائي في المقابلة نفسها: "حتى لو كان ذلك خطأ، فإنه يستوجب التعويض".



كما أوضح رضائي أن إيران تركز فقط على المفاوضات مع عُمان بشأن مضيق هرمز، وليس مع الولايات المتحدة.



وقال رضائي: "إذا استمر الحصار، ستتكبد القوات الأمريكية خسائر"، مضيفا أنه "على واشنطن تغيير سلوكها والوفاء بالتزاماتها".