العراقيون الشيعة يحيون أربعينية الإمام الحسين

أحيا الملايين من الشيعة في العراق ودول العالم، اليوم الثلاثاء، زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي سبط الرسول الكريم في محافظة كربلاء /120 كيلومترا جنوب غرب بغداد/.

وتوافد الغالبية العظمى من الزوار على هذه الشعيرة مشيا على الأقدام قاطعين مئات الكيلو مترات من محافظات وسط وجنوبي البلاد باتجاه محافظة كربلاء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة تراوح بين 49-50 درجة مئوية.

وأعلنت الحكومة العراقية في بيان صحفي، وزع فجر اليوم، أن أكثر من 20 مليون زائر أحيو شعيرة الأربعينية خلال أيام الزيارة التي تجاوزت الخمسة عشر يوما.

وقال رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، خلال تفقده جموع الزوار والقوات الأمنية المكلفة بتأمين مراسم الزيارة في محافظة كربلاء أن "هذه البقعة الطاهرة من أرض الوطن، كربلاء الجود بالنفس والبطولة والشهادة، تضافرت فيها الجهود لخدمة الزوار بانسيابية حركة جموع الزائرين وأن الخطط المعدة مسبقاً قد انعكست على أرض الواقع" .

ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي نزار ئاميدي في منشور على حسابه في موقع إكس" في أربعينية الإمام الحسين نستحضر قيم الحق والعدل والتضحية التي جسدها، ونستلهم من سيرته الصبر والثبات والعمل من أجل الإنسان وكرامته وقد بقيت رسالته حيّة لأنها كانت دعوةً إلى الإصلاح ونبذ الظلم والتمسك بالمبادئ" .

‏وقال الرئيس: "اليوم، ونحن نواجه تحديات وتنتظرنا استحقاقات، فإننا أحوج ما نكون إلى ترسيخ هذه القيم من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية وتغليب مصلحة الوطن وبناء دولة يسودها القانون والعدالة وتحفظ كرامة جميع العراقيين".

وبحسب بيانات خلية الإعلام الأَمني في العراق، دخل العراق نحو 5ملايين زائر أجنبي عبر المطارات والمنافذ البرية لإحياء المناسبة، قادمين من إيران ولبنان وبلدان الخليج والدول الآسيوية.