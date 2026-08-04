روسيا: لم نتلق حتى الآن أي مقترحات بناءة من الغرب بشأن أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن موسكو لم تتلق حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية.

وأضاف جالوزين، على هامش المنتدى الإعلامي الثالث بين كازاخستان وروسيا، "حتى الآن، لم نتلق أي أفكار بناءة (بشأن أوكرانيا) من الجانب الآخر، أي من الغرب ومن الدول الغربية المعنية."

وتابع: "على العكس، يلجأ هذا الجانب أحيانا إلى لغة الإنذارات، موهما نفسه بأن حرب الاستنزاف، أو الحرب الهجينة التي يشنونها ضد روسيا، بما في ذلك عبر الوسائل الاقتصادية، والأساليب غير النزيهة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال المنافسة غير العادلة واستغلال النفوذ على المؤسسات والأدوات المالية الدولية، (ستنجح) في تحقيق أهدافها"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جالوزين إن الدوائر الحاكمة في الغرب "تنحدر أحيانا إلى أسلوب حوار غير مقبول على الإطلاق، يتسم بالإنذارات، والنبرة المتعالية، والتشدد، انطلاقا من وهم لا يستند إلى أساس مفاده أن بإمكانها التأثير على روسيا من خلال سياسة الضغوط".

وأضاف جالوزين أن " هذا النهج، بطبيعة الحال، لن ينجح".