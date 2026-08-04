الغندور يستنكر الهجوم على التحكيم المصري

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، التعليقات التي صاحبت بيان القلعة البيضاء، التي رفض فيها النادي الهجوم على التحكيم المصري، وما وصفه بـ "الضغط المبكر" على لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "فيه ناس زعلانة ان الزمالك بيدافع عن التحكيم المصري و شايفين ان ده حاجة غريبة وشايفين الافضل هو الهجوم علي التحكيم المصري و الحكام المصريين قبل بداية الموسم و مهاجمة اللجنة قبل ما تبدأ شغلها من الاساس".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا قد انتقد فيه اختيار اتحاد الكرة للجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، مستشهدا بأخطاء سابقة في عهده.