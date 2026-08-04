إيران تستعرض مع باكستان وسلطنة عمان آخر التطورات الإقليمية في المنطقة

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استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الباكستاني والعُماني آخر التطورات الإقليمية ومسار التحركات الدبلوماسية الجارية في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن مباحثات عراقجي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تناولت مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة غرب آسيا ومسار المشاورات الدبلوماسية الراهنة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين طهران وإسلام أباد بهدف ترسيخ الأمن والسلام الدائمين في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، قالت إرنا إن اتصال عراقجي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي ركز على تعزيز التعاون الإقليمي لمنع التصعيد، وحماية أمن الملاحة البحرية، ولا سيما حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز.

وجاءت هذه الاتصالات في ضوء تحرك دبلوماسي إيراني مكثف في المنطقة شمل أيضاً مشاورات مع أطراف إقليمية ودولية أخرى بهدف خفض حدة التوتر والتوصل إلى حلول سياسية تفادياً لمزيد من التصعيد الذي تشهده المنطقة بالفعل.