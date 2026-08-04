انهيارات أرضية وفيضانات تدفع السلطات في سريلانكا لإغلاق بعض المدارس

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أغلقت سريلانكا مدارس في مناطق جبلية تشتهر بزراعة الشاي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع فيضانات وانهيارات طينيةأودت بحياة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقد خلفت الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين دمارا في عدة مناطق بالبلاد وغمرت المنازل والحقول والطرق بالمياه. وقال مركز إدارة الكوارث بحكومة سريلانكا إن المناطق الجبلية بوسط البلاد كانت الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وقال براديب كوديبيلي المتحدث باسم المركز إن خمسة أشخاص حتى الآن لقوا حتفهم عقب أن دفنتهم الانهيارات الطينية التي آتت على منزلين بوسط البلاد، في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرون وفٌقد شخصان آخران.

وأضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت الضرر بـ 129 منزلا، كما تم إجلاء نحو 2000 شخص.

وقد تم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ المحاصرين في الفيضانات ومساعدتهم في الانتقال إلى أماكن آمنة.