محافظ قنا يوجه بإعلان خطة صرف الأسمدة المدعمة وتيسير حصول المزارعين عليها

وجه اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، بسرعة إعلان خطة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الإدارات والقرى، مع ضمان توافرها وتيسير حصول المزارعين عليها دون معوقات، في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج في المواعيد المناسبة للموسم الزراعي.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، توريد 4550 طنًا من الأسمدة الآزوتية المدعمة للجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة خلال شهر أغسطس 2026، لتلبية احتياجات المزارعين وضمان انتظام عمليات الصرف.

وأوضح البدري أن خطة التوريد تتضمن توفير 3650 طنًا من سماد اليوريا بتركيز 46.5%، بالإضافة إلى 900 طن من سماد نترات أبوقير بتركيز 33.5%، مشيرًا إلى أن توزيع الكميات يتم وفق الاحتياجات الفعلية للجمعيات الزراعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومتابعة ميدانية مستمرة على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بضوابط صرف الأسمدة المدعمة ووصولها إلى المزارعين المستحقين بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وشدد على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات يتم رصدها في منظومة توزيع وصرف الأسمدة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن انتظام المنظومة وحماية حقوق المزارعين ودعم استقرار العملية الزراعية بالمحافظة.