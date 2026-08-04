كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر إلى 19 وفاة وأكثر من 2200 إصابة

ارتفع إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن موجة الحر التي تشهدها كوريا الجنوبية إلى 19 حالة؛ وذلك عقب وفاة شخصين أمس الاثنين.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس"، اليوم الثلاثاء - إلى أن 186 شخصا توافدوا اليوم على غرف الطوارئ المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والبالغ عددها 500 غرفة، وذلك عقب تعرضهم لأمراض ناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضافت الوكالة أنه بذلك يكون قد تم تسجيل إجمالي 2221 حالة إصابة مرتبطة بموجة الحر خلال هذا الصيف، لافتة إلى تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة في مقاطعة "غيونغي"، إذ وصل العدد إلى 457 إصابة؛ تليها مقاطعة "غيونغسانغ الشمالية" ومقاطعة "غيونغسانغ الجنوبية"، ثم العاصمة "سول".

كما تكبد قطاع الثروة الحيوانية خسائر جراء موجة الحر الحالية بعد أن تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في نفوق نحو 490 ألف رأس ماشية، وذلك حتى يوم أمس الاثنين؛ علاوة على نفوق حوالي 200 ألف سمكة في المزارع السمكية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج قد حث السلطات، في وقت سابق اليوم، على بذل كل الجهود لدعم المواطنين وحمايتهم ضد موجة الحر الشديد التي تواجهها البلاد.

ويأتي ذلك بعدما سجلت مدينة "يانغسان" بمقاطعة "غيونغسانغ الجنوبية" درجة حرارة قياسية بلغت 42.5 مئوية أول أمس الأحد، وهي أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن؛ وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الكورية.