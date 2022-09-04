 تركيا: انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية - بوابة الشروق
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تركيا: انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية

وكالات
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:09 م

أعلنت تركيا، انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية شحن الحبوب من أوكرانيا متواصلة تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه في إطار اتفاق إسطنبول.

وأوضحت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم.

وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت في يوليو الماضي، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية".

ونصت الاتفاقية التي وقعت عليها كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

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