حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوسيانو فيتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره الزمالك يوم الجمعة القادمة، في مباراة كأس سوبر لوسيل والتي ستجمع بطلي الدوري في مصر والسعودية، على هامش احتفالية افتتاح استاد لوسيل في قطر.