رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ

• المتينى: عواقب ثقيلة لظاهرة تغير المناخ ستنعكس على مستقبل الإنسانية

افتتح محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات الويبينار الدولي مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ RACC والذي تستمر فاعلياته حتى، غد الاثنين بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

ناقش الويبنار تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبخاصة المناطق الجافة وتأثيراتها على الغذاء والاقتصاد العالمي وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، بمشاركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخىCOP27.

وقال محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن العالم يمر بفترة عصيبة ناتجة من العواقب الثقيلة لظاهرة تغير المناخ والتي ستنعكس على مستقبل الإنسانية حيث يقطن المناطق الجافة ٢.٥ مليار مواطن من بينها الدول العربية وسيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى هجرة المواطنين إلى مناطق أخرى أقل تأثراً، مما ينتج عنه خللاً اقتصادياً وسياسياً في العالم أجمع.

وتابع: إنه لمن المعلوم أن ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤثر على إنتاج الغذاء في العالم وزيادة معدلات نقص التغذية والذي يتداخل مع صحة المواطنين، وقدرتهم على مجابهة الأوبئة مثل Covid 19 وغيرها.

وأضاف: نحن الآن على مشارف انعقاد الملتقى الدولى لتغير المناخ 27COP فعلينا مسئولية كمؤسسات تعليمية وبحثية أن نشارك في الإسهام بالرؤية الخاصة بالأقلمة والتي تهم البلاد النامية وخاصة في إفريقيا والمناطق الجافة في العالم.

وأشار إلى جهود جامعة عين شمس في هذا الصدد والتي شملت زيادة المساحات الخضراء داخل الجامعة والري باستخدام مياه الصرف المعالج وإدخال تقنيات تدوير المخلفات والاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة كطاقة الشمس والرياح، وذلك في إطار المبادرة الهامة للتحول الأخضر.

تأتي فعاليات هذا الويبينار الدولي بمشاركة 75 من طلاب الدراسات العليا يمثلون رابطة شباب الصفوة الأفارقة من مختلف دول أفريقيا، يقدم ستة منهم -يمثلون مناطق أفريقية مختلفة- عروضاً تقديمية بالأرقام والإحصاءات لتعكس تأثير تغير المناخ في مناطقهم.

ضمت فعاليات اليوم الأول توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، و مذكرة تفاهم أخرى بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة.