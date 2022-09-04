 وزيرة التنمية الألمانية تتعهد بتقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التنمية الألمانية تتعهد بتقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 9:55 ص
تعهدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه بتقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا.

وقالت شولتسه لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أغلب مساعداتنا الجديدة، وهي 200 مليون يورو، يجب أن تتدفق في برنامج الحكومة الأوكرانية لدعم النازحين في الداخل".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "من المقرر أن تساعد هذه الأموال في أن يتمكن النازحون في أوكرانيا من الاستمرار في توفير الضروريات الأساسية لأنفسهم".

ويتوجه رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين.

وقالت شولتسه في هذا السياق: "سوف أتحدث مع شميهال عن الطريقة التي يمكننا من خلالها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في دعم النازحين. يتعلق الأمر بتوفير المسكن والتدفئة والملبس والدواء".

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