كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 72 ألف إصابة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أقل من 100 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 72 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 241 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و569 ألفا و192 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و93 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 548 مريضا، بزيادة 28 مريضا عن حصيلة أمس.