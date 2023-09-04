ماكرون يؤكد لزيلينسكي عزم فرنسا مواصلة دعم أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده مواصلة دعم أوكرانيا على الصعيد العسكري والصناعي والاقتصادي على المدى الطويل، حتى تتمكن كييف من استعادة سيادتها بالكامل.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بين ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال الاتصال، بحث الرئيسان الجهود المبذولة لتعزيز أمن صادرات الحبوب الأوكرانية، واتفقا على زيادة التعاون في هذا الصدد.

كما رحب الطرفان بالمناقشات الدبلوماسية التي عقدت في كوبنهاجن، ثم في جدة مع عدد كبير من الدول، وأكدا التزامهما بتكثيف هذه الجهود مع جميع الشركاء لدعم مبادرة السلام الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، قال فولوديمير زيلينسكي - عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" - "أجريت محادثة هامة مع ماكرون وقدمت الشكر لفرنسا على دعمها، بما في ذلك المساعدات العسكرية الحاسمة، كما ناقشنا الحزم القادمة".

وأضاف الرئيس الأوكراني "اتفقنا على مشاركة فرنسا والشركات الفرنسية في منتدى الصناعات الدفاعية القادم في أوكرانيا".. وتابع "كما ناقشنا سبل ضمان عمل ممر الحبوب وتعزيز أمن منطقة أوديسا، واتفقنا أيضًا على بدء محادثات بشأن الضمانات الأمنية الثنائية بعد إعلان مجموعة السبعة ذي الصلة".

واختتم زيلينسكي قائلا "شكرت فرنسا على أخذ زمام المبادرة في تنفيذ صيغة السلام، لقد ناقشنا قمة السلام العالمية، التي تحتاج إلى إشراك عدد كبير من البلدان، وخاصة تلك التي تقع خارج أوروبا".