كشف نادي برشلونة، عن تطورات إصابة لاعب وسط الفريق الكتالوني فيرمين لوبيز، ومدة غيابه المتوقعة.

وأكد برشلونة في بيانًا رسميًا نشره عبر موقعه الرسمي: «الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على فيرمين لوبيز تشير إلى أنه يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى».

وعن مدة غياب لوبيز المتوقعة، قالت البرسا: «لاعب الوسط الإسباني البالغ من العمر 21 عاما سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا».

وبحسب مدة الغياب التي تم تحديدها، سيغيب النجم الإسباني عن مبارتي برشلونة أمام جيرونا وفياريال في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا، على أن يعود قبل مباراة خيتافي في الجولة السابعة من الليجا.

وكان فيرمين لوبيز قد وقع الاختيار عليه للمشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما أمام اسكتلندا والمجر في التوقف الدولي الحالي، إلا أنه اضطر إلى مغادرة معسكر التدريب بعد أول جلسة تدريبية يوم الإثنين الماضي.