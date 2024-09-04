أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، خلال بيان إعلامي، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 7 سفن، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 36 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 33 ألفا و193 طنا، تشتمل على 8744 طن يوريا، و6922 طن أسمنت، و3298 طن جبس، و4834 طن رمل، و1000 طن كسب صويا، و8395 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و14 طنا، تشمل 11 ألفا و110 أطنان قمح، و4100 طن زيت طعام، و7122 طن خردة، و6300 طن ذرة، و1500 طن فول صويا، و5160 طن سكر، و8991 طن حديد، و2248 طن خشب زان، و5283 طن فول، و2200 طن عدس.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 168 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 379 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2085 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96 ألفا و645 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176 ألفا و33 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5084 شاحنة.