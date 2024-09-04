شيرين عبد الوهاب عن ياسر قنطوش: أبويا وصديقي

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالأمس، صورة مع المحامي ياسر قنطوش، عبر حسابها الرسمي على موقع "x"، معلقة: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش"، بعدما أعلن الأخير التنازل عن كل أعمال شيرين.

ويبدو أن هذه الصورة تشير إلى الصلح بين شيرين وياسر قنطوش، والعودة من جديد للدفاع عنها في ساحة القضاء، خاصة وأن أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مازالت قائمة.

وكانت شيرين قد خرجت مؤخرا في تصريحات تلفزيونية، أكدت خلالها أن كل ما يتم تداوله بشأنها في المواقع والصحف والبرامج التلفزيونية غير حقيقي، ذاكرة أن المحامي الخاص بها يتحدث بمعلومات خاطئة عنها.

وأكد ياسر قنطوش المحامي السابق للفنانة شيرين، في بيان رسمي، أنه لم يخسر أي قضية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتصريحها بشأن المحامي الذي يتحدث بمعلومات خاطئة عنها ليس هو، وإنما المحامي السابق لها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخرا عددا من أغانيها الخاصة عبر موقع يوتيوب، ولكن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغلقت قناتها على يوتيوب، وحذفت أيضا أغانيها وفقا للتعاقد المبرم بينهما.

شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرا مجموعة من الأغاني هي؛ «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمني أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي».