الاحتلال يعلن رصده 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن حزب الله أنه قصف قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ديشون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وأفادت شبكة "الجزيرة" في وقت سابق من اليوم، بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كونين جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية باندلاع حرائق في كريات شمونة ومحيطها جراء سقوط قذائف أطلقت من لبنان.

من جهتها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن طواقمها تحاول إطفاء حرائق اندلعت في مواقع عدة من الجليل الأعلى.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن متحدث باسم الاحتلال قوله إن الجيش هاجم مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب، مشيرا إلى أن سلاح المدفعية قصف مواقع عدة في علما الشعب وكفر شوبا وكفركلا جنوب لبنان.