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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال غزة

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 12:54 م

استُشهد ستة فلسطينيين، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة «وفا»، باستشهاد المواطنين الستة في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط أبراج الشيخ زايد.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين.

وتعد تلك الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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