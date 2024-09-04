محافظ بورسعيد يعلن تدشين النسخة الثامنة لمسابقة حفظ القرآن والابتهال الديني

اجتمع اللواء حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بأعضاء اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، للإعلان عن بدء خطوات والإجراءات التنفيذية لإاقامة النسخة الثامنة والتي تحمل اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

شهد الاجتماع حضور كل من عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام، والدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور حسام صقر قائد فريق الإنشاد الديني بالأوبرا وعضو هيئة التحكيم، والدكتور أحمد عبده منشد العرب، والإعلامي أحمد الهندي، و أيمن عبد الهادي المنسق الإعلامي، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الحسيني مدير الجهاز التنفيذي، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبد العزيز المحضر مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، الدكتور ياسر علام منطقة بورسعيد الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، حرصه الشديد على استمرار مسابقة بورسعيد كونها واحدة من أهم مسابقات القرآن الكريم حول العالم، وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المسابقة المحلية، مؤكدا أن الهدف زيادة عدد حفظة القرآن الكريم، وبناء أجيال من القراء والحفظة والمبتهلين.

وأوضح المحافظ أنة تم الاتفاق على فتح باب التقديم للمسابقة المحلية المؤهلة للدولية يوم 15 من شهر 9 الجاري، وذلك لـ3 الاف متسابق، على أن تعلن النتائج أول ديسمبر القادم، ويتم فتح باب التقديم للمسابقة الدولية أول 20 يوما من شهر أكتوبر، وتبدأ المنافسات الدولية في المسابقة يوم 24 من شهر يناير من عام 2025.

وتبدا الفاعليات بصلاة الجمعة بمشاركة عدد من الوزراء، ويتضمن اليوم اقامة حفل الافتتاح، وتستمر المنافسات لمدة 5 أيام، ويقام حفل الختام وإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 28 من شهر يناير، وتغادر الوفود الأجنبية يوم 29 من شهر يناير القادم.