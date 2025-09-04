 31 شهيدا بينهم أطفال جراء قصف ونيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 4 سبتمبر 2025 11:45 ص القاهرة
31 شهيدا بينهم أطفال جراء قصف ونيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة


نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 11:09 ص

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من بين الشهداء ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين من عائلة أبو العيش جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

أما في مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص جيش جنوب شرق مدينة دير البلح.


