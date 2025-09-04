موسكو وبكين توقعان اتفاقيات لتوريد 106 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا

أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرجي تسيفيليوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، على هامش "منتدى الشرق الاقتصادي"، أن روسيا والصين وقعتا اتفاقيات لتوريد ما مجموعه 106 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا، وذلك نتيجة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

وقال تسيفيليوف: "وقعنا اتفاقيات لتوريد ما مجموعه 106 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا. وهذا يمثل بديلا ضخما عن إمداداتنا إلى أوروبا التي رفضها شركاؤنا الأوروبيون من جانبهم"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف تسيفيليوف، أن روسيا وجدت الحل في توجيه إمدادات الغاز نحو الشرق.

وأشار إلى أن اختراقا كبيرا قد تحقق في تطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الشركاء الصينيين.

وقال تسيفيليوف إن شركة "روسنفت" الروسية وقعت اتفاقية مع الصين لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية سنويا عبر كازاخستان.

وأضاف تسيفيليوف أنه "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في بداية مايو الماضي قرارا يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى.

وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلا إن زيادة التوريدات بمقدار 2.5 مليون طن سنويا إلى الصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك.

ويعقد منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.