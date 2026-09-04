إقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا مدارس بالإسكندرية

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، شهدت معارض "أهلاً مدارس" بمحافظة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في ظل طرح مجموعة متنوعة من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وتأتي إقامة معارض "أهلاً مدارس" في مختلف أحياء الإسكندرية، ضمن جهود التوسع في إتاحة المستلزمات المدرسية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، بحيث لا تقتصر الاستفادة من التخفيضات على منطقة واحدة، وإنما تمتد إلى مختلف أنحاء المحافظة، بالتزامن مع استعدادات الأسر للعام الدراسي الجديد.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة داخل أحد معارض "أهلاً مدارس" بمنطقة محطة مصر، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية، وسط تنوع كبير في المعروض من الكراسات والكشاكيل والأقلام والأدوات المكتبية، إلى جانب الشنط المدرسية وغيرها من احتياجات الطلاب، مع حرص الأسر على الاستفادة من التخفيضات المطروحة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت عبير محمود، ربة منزل، لـ"الشروق"، إنها حرصت على الحضور إلى معرض "اهلا مدارس" لشراء مستلزمات أبنائها الثلاثة، موضحة أن لديها ابنًا في المرحلة الابتدائية واثنين في المرحلة الإعدادية، وهو ما يجعل احتياجات بداية العام الدراسي متعددة.

وأشارت عبير، إلى أن وجود معرض "أهلا مدارس"، يوفر المستلزمات بأسعار مخفضة يساعدها على تدبير احتياجات أبنائها في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات المدارس، مضيفا أن الأسعار فى المحلات أصبحت مرتفعة مع زيادة الطلبات من المدارس الخاصة بالمستلزمات المدرسية.

وقال صلاح الدين حسن، موظف، إنه جاء إلى المعرض برفقة أبنائه لشراء احتياجاتهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، موضحًا أن تنوع المعروض من الأدوات والمستلزمات يتيح للأسر اختيار ما يناسب احتياجاتها وميزانيتها.

وأضاف حسن، أن المعرض يوفر الوقت والمجهود فى كثرة البحث عن الأنواع المختلفة من المستلزمات والأدوات المدرسية، والمعارض الآن يوجد بها الكراسات والشنط وأيضا الاحذية كله فى مكان واحد باسعار مناسبة.

وقال إيهاب محمد، موظف، إنه ينتظر مع بداية كل عام دراسي افتتاح معرض "أهلاً مدارس"، للاستفادة من الأسعار المخفضة، مشيرًا إلى أن جودة المنتجات معقولة مقارنة بأسعارها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بالمحال التجارية، لافتًا إلى أن أسعار الشنط المدرسية في الأسواق أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر.

وأكدت وفاء محمد، موظفة، أنها تفضل شراء مستلزمات أبنائها من معرض "أهلاً مدارس" لتوافر معظم احتياجاتهم في مكان واحد، موضحة أن ذلك يوفر عليها عناء التنقل بين المحال للبحث عن الأدوات المطلوبة، خاصة مع اقتراب بدء الدراسة، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات يساعدها على اختيار المستلزمات المناسبة لأبنائها وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتها.

ومن جانب آخر، كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد افتتح معرض "أهلاً مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية بميدان محطة مصر، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار توفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معارض "أهلاً مدارس" حتى 15 سبتمبر الجاري، من خلال 30 منفذًا موزعة بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفر تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية التي تلبي احتياجات الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.