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6 غيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:07 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:07 م

شهدت قائمة ريال مدريد غياب 8 لاعبين عن الفريق بسبب الاصابة لمواجهة غرناطة السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة لليجا.

وشهدت القائمة عدم وجود أي ظهير أيسر في ظل إصابة فيرلاند ميندي ومارسيلو وكذلك ناتشو هيرنانديز الذي كان المدرب يستعين به في هذا المركز.

كما يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب المرض، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وجاءت قائمة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أريولا - ألتوب - ئيلمان

الدفاع: أودريوزولا - كارفاخال - ميليتاو - فاران - راموس

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس - إيسكو

الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل - يوفيتش - رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 15 نقطة، ويلاحقه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.


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