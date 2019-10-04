كشف تقرير صحفي، أمس الخميس، أن هناك خطوة أخيرة تفصل أنسو فاتي، نجم برشلونة، عن تمثيل منتخب إسبانيا رغم حصوله مؤخرًا على الجنسية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قوائم منتخبات إسبانيا سيتم إعلانها، غدًا الجمعة، وقد يتم استدعاء فاتي في المنتخب الأول أو منتخب تحت 21 عامًا.

وعقد أمس اجتماع في الاتحاد الإسباني بشأن دراسة حالة فاتي، لأن اللاعب لم يحصل حتى الآن على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يسمح له بتمثيل إسبانيا على المستوى الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رخصة الفيفا قد تتأخر لبضعة أيام، ولكن ذلك لن يغير من خطط الاتحاد الإسباني باستدعاء فاتي لأحد المنتخبات.

وتبقى مسألة مشاركته في المباريات متوقفة على توقيت وصول الموافقة من الاتحاد الدولي.