باخ يخشى تأثير عقوبة «سالازار» على النتائج الأولمبية

أعرب الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن خشيته من تلقي عقوبة الإيقاف المفروضة على ألبرتو سالازار، مدرب ألعاب القوى، بظلالها على النتائج الأولمبية، مشيرا إلى أن الأمر "مقلق للغاية".

أعرب الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن خشيته من تلقي عقوبة الإيقاف المفروضة على ألبرتو سالازار، مدرب ألعاب القوى، بظلالها على النتائج الأولمبية، مشيرا إلى أن الأمر "مقلق للغاية".

أعرب الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن خشيته من تلقي عقوبة الإيقاف المفروضة على ألبرتو سالازار، مدرب ألعاب القوى، بظلالها على النتائج الأولمبية، مشيرا إلى أن الأمر "مقلق للغاية".

وأبدى باخ، خلال وجوده بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، ثقته في أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) سوف تدرس قضية سالازار بجدية وستجيب على كل الأسئلة.

وأبدى باخ، خلال وجوده بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، ثقته في أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) سوف تدرس قضية سالازار بجدية وستجيب على كل الأسئلة.

وأبدى باخ، خلال وجوده بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، ثقته في أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) سوف تدرس قضية سالازار بجدية وستجيب على كل الأسئلة.

وقررت لجنة تحكيم أمريكية يوم الاثنين الماضي إيقاف سالازار /61 عاما/، الذي كان يرأس مشروع مجموعة تدريب "نايكي أوريجون بروجيكت"، بعد إدانته بترويج مادة تيستوستيرون المنشطة واللجوء إلى طرق غير مشروعة.

وقررت لجنة تحكيم أمريكية يوم الاثنين الماضي إيقاف سالازار /61 عاما/، الذي كان يرأس مشروع مجموعة تدريب "نايكي أوريجون بروجيكت"، بعد إدانته بترويج مادة تيستوستيرون المنشطة واللجوء إلى طرق غير مشروعة.

وقررت لجنة تحكيم أمريكية يوم الاثنين الماضي إيقاف سالازار /61 عاما/، الذي كان يرأس مشروع مجموعة تدريب "نايكي أوريجون بروجيكت"، بعد إدانته بترويج مادة تيستوستيرون المنشطة واللجوء إلى طرق غير مشروعة.

ولم يسقط أي رياضي من مشروع "نايكي أوريحون بروجيكت" من قبل في اختبارات الكشف عن المنشطات حتى عام 2017، وكان بينهم العداء البريطاني مو فرح بطل العالم ست مرات، وبطل الأولمبياد أربع مرات.

ولم يسقط أي رياضي من مشروع "نايكي أوريحون بروجيكت" من قبل في اختبارات الكشف عن المنشطات حتى عام 2017، وكان بينهم العداء البريطاني مو فرح بطل العالم ست مرات، وبطل الأولمبياد أربع مرات.

ولم يسقط أي رياضي من مشروع "نايكي أوريحون بروجيكت" من قبل في اختبارات الكشف عن المنشطات حتى عام 2017، وكان بينهم العداء البريطاني مو فرح بطل العالم ست مرات، وبطل الأولمبياد أربع مرات.

ولم يتعرض أي رياضي من التابعين للمشروع والمشاركين في مونديال القوى بالدوحة حاليا لأي مشاكل تتعلق بالمنشطات قبل حضوره إلى الدوحة.

ولم يتعرض أي رياضي من التابعين للمشروع والمشاركين في مونديال القوى بالدوحة حاليا لأي مشاكل تتعلق بالمنشطات قبل حضوره إلى الدوحة.

ولم يتعرض أي رياضي من التابعين للمشروع والمشاركين في مونديال القوى بالدوحة حاليا لأي مشاكل تتعلق بالمنشطات قبل حضوره إلى الدوحة.