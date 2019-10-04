عبدالمهدي في كلمة للشعب العراقي: «استمرار التظاهرات تجعل البلاد في مهب الريح»

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، كلمة للشعب العراقي بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها البلاد وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، معربا عن أسفه من «أن البعض نجح في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي».

وطالب المهدي مجلس النواب العراقي بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، معلنا تحمله المسؤولية كاملة.

وتعهد المهدي، باستمرار الإصلاح قائلا: «مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. ويخطىء من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور»، متابعا: «حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية».

وحذر عبدالمهدي في كلمته من أن استمرار التظاهرات تجعل البلاد في مهب الريح، مؤكدا أن «بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها».

وأضاف أنه «يجب علينا إعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات»، متابعا أن «الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر».

وقال إن الحكومة لديها «مشروع قانون ستقدمه لمجلس النواب لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا».