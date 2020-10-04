مدير المرصد: المرتزقة لن يستطيعوا تغيير دفة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستغل المقاتلين السوريين الموالين له «ولاء أعمى»؛ للزج بهم في معارك لا علاقة لهم بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن القلة القليلة من المرتزقة موالين لأردوغان من أجل الأموال، والباقين يعتقدون أنه هو قائد الأمتين الطولانية والإسلامية.

وأوضح أن المرتزقة ينقلون من داخل الأراضي السورية إلى تركيا ومن ثم أذربيجان؛ للمشاركة في المعارك ضد أرمينيا، نافيًا أن يكون قد تم نقل مرتزقة من داخل الأراضي الليبية مباشرة.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن راتب المرتزق تتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار، فضلًا عن نحو 5000 دولار لقادة الفصائل.

وذكر أن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان كبير، متوقعًا ألا يستطيع المرتزقة البالغ عددهم 1200 فقط تغيير دفة الصراع.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.



