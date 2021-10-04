 حل مجلس الوزراء الياباني قبيل المصادقة على حكومة كيشيدا - بوابة الشروق
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حل مجلس الوزراء الياباني قبيل المصادقة على حكومة كيشيدا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:48 ص

 حل رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا حكومته قبل تصويت للمصادقة على تعيين وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا كرئيس وزراء المقبل لليابان.

ومن المتوقع أن يفوز كيشيدا بسهولة في تصويت البرلمان الياباني اليوم الإثنين، حيث يتمتع الائتلاف الذي يرأسه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالأغلبية.

ويعتزم كيشيدا، 64 عاما، الإعلان عن حكومة جديدة بعد التصويت.

وامتد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ لعقود دون انقطاع تقريبا.

وسيقود رئيس الوزراء الجديد الحزب إلى انتخابات مجلس النواب القوي في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتراجع تأييد الحزب في استطلاعات الرأي خلال عهد سوجا، والذي تنحى عن منصبه بسبب تعامله مع فيروس كورونا بشكل رئيسي و قراره بالمضي قدما في تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو والذي لم يلق رضا من الشعب الياباني.


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