 قيرغيزستان: مُتحور دلتا يشكل 70% من الحالات المُصابة حديثا - بوابة الشروق
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قيرغيزستان: مُتحور دلتا يشكل 70% من الحالات المُصابة حديثا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:46 ص

قال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في قيرغيزستان عليم قادر بيشينالييف اليوم الاثنين، إن سلالة "دلتا" المُتحورة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشكل حالياً 70% من الحالات في بلاده.

وأضاف بيشينالييف- في تصريح نقلته وكالة أنباء "آكي بريس" القيرغيزية - أن الموجة الخامسة من الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في أنحاء العالم، مع تحورات جديدة تطرأ على الفيروس.. مشيرا إلى شراسة المتحور النيجيري الجديد لفيروس كورونا، والذي بدأ بالفعل في الانتشار في دول عديدة حول العالم، مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعامل معه.

في الوقت نفسه، أوضح المسئول القيرغيزي أن أكثر من 836 ألفا، أو ما يمثل 37% من السكان في بلاده، تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا، في حين حصل أكثر من 832 ألفا على جرعتين منه.


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