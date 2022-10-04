الأوقاف الإسلامية بالقدس: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية (عيد الغفران)، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى".



وأشارت إلى أن "عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى".



ووفق الوكالة، "أدى مئات المستوطنين طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية".