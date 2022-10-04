مدحت العدل: لمة الدول العربية ضربة لكل أوجه التطرف وأعداء مصر

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن إدارة الشؤون المعنوية تواصلت معه لكتابة أوبريت «لمتنا»، الذي أداه العديد من مطربي العالم العربي، خلال انعقاد الندوة التثقيفية الـ36 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه يتشرف بالتعاون مع الإدارة بصورة دائمة، متابعًا: «الوحدة العربية لازم نرهن عليها، الاتحاد الأوروبي دلوقتي بيبعد عن بعضه، وإحنا بنقرب من بعضنا في العالم العربي».



وأشار إلى أن «لمة» الدول العربية، كانت بمثابة ضربة لكل أوجه التطرف وأعداء مصر، مشددًا على أهمية العلم والإرادة في تحقيق انتصارات أكتوبر.



وتابع: «الأوبريت حقق نتائج جيدة، وأخدت بالي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سعيدًا به، الرئيس يقول طول الوقت امسك في جيشك القوي هو الأساس، وأؤكد أن أمان وأمن المواطن المصري هو جيشه».



ولفت إلى أن جميع الذين تواصل معهم للمشاركة في الأوبريت شاركوا فيه، مضيفًا: «كلهم يحبون مصر حبًا جمًا، وأحيي الملحن محمد مدين، خاصة أن الأوبريت لاقى رد فعل رائعًا».



وفي سياق متصل، أشاد بلفتة الرئيس السيسي، عندما وجه الشكر والتحية لخمسة من أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر من ضباط وجنود «المجموعة 139 صاعقة»، معقبًا: «أنا رجل سيناريست وأعلم ما هو مكتوب وما هو غير ذلك، وتلك اللفتة من الرئيس كانت من وحي اللحظة، وكلنا تأثرنا بتلك اللحظات الإنسانية التي تخرج من القلب».



وشارك أكثر من 10 مطربين من كل الدول العربية الشقيقة في أوبريت «لمتنا»، الذي عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، بينهم نوال الزغبي وبلقيس وحميد الشاعري ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، بمشاركة كورال «روح الشرق».