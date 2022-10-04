مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي يدين إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي

عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا برئاسة الرئيس يون سوك يول، حيث "أدان بشدة" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، وقال إن ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستفزازا صارخا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وقال المجلس إنه لا يمكن تجاهل استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، وتعهد بدراسة سبل جادة لردع كوريا الشمالية بصورة أكبر، وذلك من خلال تعزيز العقوبات بالتوافق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.



وأضاف المجلس "الرئيس يون أشار إلى أن استفزاز كوريا الشمالية ينتهك بوضوح المبادئ والقواعد العالمية للأمم المتحدة، وأمر بالرد بصورة حازمة، بالإضافة إلى السعى لاتخاذ إجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".



وقد أدان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي متوسط المدى اليوم، متعهدا بمحاسبة بيونج يانج عن طريق العقوبات الأقوى وغيرها من العواقب.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن هذا أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ متوسط المدى منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأطلق من مقاطعة جاجانج الكورية الشمالية قرب الحدود مع الصين.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت خمسة صواريخ خلال أسبوع واحد فقط، فيما يبدو احتجاجا على التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتي شملت تدريبا بحريا بحاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريجان.